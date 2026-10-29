Пенсионное удостоверение изготавливается на имя лица, которому назначена пенсия. Заказать его можно через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Пенсионное удостоверение может выдаваться в бумажной форме. Также можно получить электронное пенсионное удостоверение в виде платежной карты. Оно одновременно является пенсионным удостоверением, содержит графическую и электронную информацию о владельце, а также ключи квалифицированной электронной подписи.

Как добавить электронное пенсионное удостоверение в Дію и что для этого необходимо — читайте пошаговую инструкцию в материале Фактов ICTV.

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Электронное пенсионное удостоверение в Дія: что известно об услуге

Пенсионный фонд Украины запустил сервис для пенсионеров, с помощью которого можно сформировать е-пенсионное удостоверение.

Электронный документ будет отображаться исключительно в мобильном приложении Дія. То есть такое удостоверение не будет оформлено на бумаге или в виде платежной карты.

Сформировать е-документ можно самостоятельно через веб-портал электронных услуг ПФУ или обратившись лично в ближайший сервисный центр.

Как добавить пенсионное удостоверение в Дію — инструкция

Чтобы заказать электронное пенсионное удостоверение, необходимо подготовить сканированные копии документов:

идентификационный номер налогоплательщика (РНУКПН (ИНН));

паспорт гражданина Украины;

цветной фотографии размером 3 на 2,5 см, при этом размер лица должен составлять не менее 70-80% фотографии, а сделаны они должны в течение последних 6 месяцев;

физическая подпись черным цветом (в формате jpg).

Чтобы заказать е-пенсионное удостоверение через веб-портал ПФУ, необходимо выполнить следующие действия:

Войдите на вебпортал Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В личном кабинете в разделе О пенсионном обеспечении выберите вкладку Заявление на изготовление пенсионного удостоверения. Затем выберите Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронной форме (без изготовления бумажного оригинала или платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением). Ознакомьтесь с инструкцией и нажмите кнопку Продолжить. Заполните онлайн-форму заявления, указав информацию о себе как получателе пенсии. Прикрепите сканированные копии документов и нажмите Сформировать заявление. Проверьте данные и нажмите кнопку Подписать и отправить в ПФУ.

Проверить статус заявления можно в личном кабинете в разделе Мои обращения — Статус обращения.

После успешной обработки заявления электронное пенсионное удостоверение отобразится в мобильном приложении Дія.

Обратите внимание! Пенсионное удостоверение, выданное по возрасту, подтягивается в приложение автоматически. Пенсионное удостоверение, выданное по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет, нужно самостоятельно добавлять в приложение Дія.

Как добавить пенсионное удостоверение в приложение Дія — смотрите в видео:

Источник: Пенсионный фонд Украины

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