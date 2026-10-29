Як додати пенсійне посвідчення в Дію: послідовність дій
Пенсійне посвідчення виготовляється на ім’я особи, якій призначено пенсію. Замовити його можна через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України (ПФУ).
Пенсійне посвідчення може видаватися у паперовій формі. Також можна отримати електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки. Воно одночасно є пенсійним посвідченням, містить графічну та електронну інформацію про власника, а також ключі кваліфікованого електронного підпису.
Як додати електронне пенсійне посвідчення в Дію та що для цього необхідно — читайте покрокову інструкцію в матеріалі Фактів ICTV.
Електронне пенсійне посвідчення в Дії: що відомо про послугу
Пенсійний фонд України запустив сервіс для пенсіонерів, за допомогою якого можна сформувати е-пенсійне посвідчення.
Електронний документ відображатиметься виключно в мобільному застосунку Дія. Тобто таке посвідчення не буде оформлене на папері чи у вигляді платіжної картки.
Сформувати е-документ можна самостійно через вебпортал електронних послуг ПФУ або звернувшись особисто до найближчого сервісного центру.
Як додати пенсійне посвідчення в Дію — інструкція
Щоб замовити електронне пенсійне посвідчення, необхідно підготувати скановані копії документів:
- ідентифікаційний номер платника податків (РНОКПП (ІПН));
- паспорт громадянина України;
- кольорової фотографії розміром 3 на 2,5 см, водночас розмір обличчя має становити не менше 70-80% фотографії, а зроблені вони мають бути впродовж останніх 6 місяців;
- фізичний підпис чорним кольором (у форматі jpg).
Щоб замовити е-пенсійне посвідчення через вебпортал ПФУ, необхідно виконати такі дії:
- Увійдіть на вебпортал Пенсійного фонду України.
- Авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- В особистому кабінеті у розділі Щодо пенсійного забезпечення оберіть вкладку Заява на виготовлення пенсійного посвідчення.
- Потім оберіть Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі (без виготовлення паперового оригіналу або платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням).
- Ознайомтеся з інструкцією та натисніть кнопку Продовжити.
- Заповніть онлайн-форму заяви, вказавши інформацію про себе як отримувача пенсії.
- Прикріпіть скановані копії документів та натисніть Сформувати заяву.
- Перевірте дані та натисніть кнопку Підписати та відправити в ПФУ.
Перевірити статус заяви можна в особистому кабінеті в розділі Мої звернення — Статус звернення.
Після успішного опрацювання заяви електронне пенсійне посвідчення відобразиться в мобільному застосунку Дія.
Зверніть увагу! Пенсійне посвідчення, видане за віком, підтягується в застосунок автоматично. Пенсійне посвідчення, видане за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років, потрібно самостійно додавати у застосунок Дія.
Як додати пенсійне посвідчення в застосунок Дія — дивіться у відео:
Джерело: Пенсійний фонд України