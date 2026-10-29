Пенсійне посвідчення виготовляється на ім’я особи, якій призначено пенсію. Замовити його можна через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Пенсійне посвідчення може видаватися у паперовій формі. Також можна отримати електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки. Воно одночасно є пенсійним посвідченням, містить графічну та електронну інформацію про власника, а також ключі кваліфікованого електронного підпису.

Як додати електронне пенсійне посвідчення в Дію та що для цього необхідно — читайте покрокову інструкцію в матеріалі Фактів ICTV.

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Електронне пенсійне посвідчення в Дії: що відомо про послугу

Пенсійний фонд України запустив сервіс для пенсіонерів, за допомогою якого можна сформувати е-пенсійне посвідчення.

Електронний документ відображатиметься виключно в мобільному застосунку Дія. Тобто таке посвідчення не буде оформлене на папері чи у вигляді платіжної картки.

Сформувати е-документ можна самостійно через вебпортал електронних послуг ПФУ або звернувшись особисто до найближчого сервісного центру.

Як додати пенсійне посвідчення в Дію — інструкція

Щоб замовити електронне пенсійне посвідчення, необхідно підготувати скановані копії документів:

ідентифікаційний номер платника податків (РНОКПП (ІПН));

паспорт громадянина України;

кольорової фотографії розміром 3 на 2,5 см, водночас розмір обличчя має становити не менше 70-80% фотографії, а зроблені вони мають бути впродовж останніх 6 місяців;

фізичний підпис чорним кольором (у форматі jpg).

Щоб замовити е-пенсійне посвідчення через вебпортал ПФУ, необхідно виконати такі дії:

Увійдіть на вебпортал Авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). В особистому кабінеті у розділі Щодо пенсійного забезпечення оберіть вкладку Заява на виготовлення пенсійного посвідчення. Потім оберіть Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі (без виготовлення паперового оригіналу або платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням). Ознайомтеся з інструкцією та натисніть кнопку Продовжити. Заповніть онлайн-форму заяви, вказавши інформацію про себе як отримувача пенсії. Прикріпіть скановані копії документів та натисніть Сформувати заяву. Перевірте дані та натисніть кнопку Підписати та відправити в ПФУ.

Перевірити статус заяви можна в особистому кабінеті в розділі Мої звернення — Статус звернення.

Після успішного опрацювання заяви електронне пенсійне посвідчення відобразиться в мобільному застосунку Дія.

Зверніть увагу! Пенсійне посвідчення, видане за віком, підтягується в застосунок автоматично. Пенсійне посвідчення, видане за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років, потрібно самостійно додавати у застосунок Дія.

Як додати пенсійне посвідчення в застосунок Дія — дивіться у відео:

Джерело: Пенсійний фонд України

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