10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его

Подлежит восстановлению. Именно таков вывод Госэкспертизы по дому на улице Жилянской в ​​Киеве. В прошлом году 17 октября туда попал ударный дрон-камикадзе, унеся жизни 5 человек. В КГГА тогда подытожили, что дом нужно сносить.

Татьяна иногда наведывается в свою уцелевшую квартиру на третьем этаже. Впрочем, жить здесь пока, решением экспертов Киевсовета — запрещено. Женщина говорит: арендует квартиру. А из багажника своего автомобиля до сих пор не выкладывает зимнюю одежду.

Ее соседка Надежда вместе с дочкой чудом спаслась. Их квартира на первом этаже разбитого крыла дома. В момент удара они выбегали из дома в подъезд.

В то утро были счастливы, что выжили, говорит женщина. Тогда было не до экспертиз и проверок. Специалисты Киевсовета в тот же день, 17 октября, осмотрели дом и вынесли приговор: дом восстановлению не подлежит. С тех пор жители 16 квартир, как и Надежда, уже 10 месяцев скитаются по родственникам.

Ни помощи с поиском жилья, ни гарантий. Единственное, что получили жители разрушенного дома – по 10 тысяч гривен единовременной помощи.

Следовательно, жильцы дома самостоятельно заказали исследование государственного предприятия Киевский промстройпроект. В мае этого года заключили: для восстановления необходимо демонтировать все деревянные перекрытия, частично стены. Также полностью заменить кровлю и все перекрытия монолитными.

В соответствии с предоставленным Киевсоветом отчетом разрушенные и поврежденные конструктивные элементы и инженерные сети здания восстановлению (усилению) не подлежат. Жилой дом как объект в целом восстановлению не подлежит.

Впрочем, чиновники решили провести дорасследование, потому что, на их взгляд, эксперты Киевпромстройпроекта оценили состояние дома на глаз.

Учитывая, что техническое обследование дома по заказу Киевского промстройпроекта проходило визуальным и аналитическим способами, определена необходимость провести инструментальное обследование жилого дома по ул. Жилянской, 116-А в Шевченковском районе Киева, — написали они.

Впрочем, заключение экспертизы от самого Киевсовета датировано 17 октября, то есть тем днем, когда произошел прилет и спасатели еще разбирали завалы.

Экспертиза Киевского промстройпроекта, по словам жителей, длилась около месяца. Татьяна говорит: будут продолжать бороться, потому что жить людям негде.

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