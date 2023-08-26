Видео
Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
Звучал гимн Украины: хакеры взломали видеокамеры со звуком в России
В России разбился частный самолет: есть погибшие
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Ксения Павлишин, Журналистка Вікна

10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его

Подлежит восстановлению. Именно таков вывод Госэкспертизы по дому на улице Жилянской в ​​Киеве. В прошлом году 17 октября туда попал ударный дрон-камикадзе, унеся жизни 5 человек. В КГГА тогда подытожили, что дом нужно сносить.

Татьяна иногда наведывается в свою уцелевшую квартиру на третьем этаже. Впрочем, жить здесь пока, решением экспертов Киевсовета — запрещено. Женщина говорит: арендует квартиру. А из багажника своего автомобиля до сих пор не выкладывает зимнюю одежду.

Ее соседка Надежда вместе с дочкой чудом спаслась. Их квартира на первом этаже разбитого крыла дома. В момент удара они выбегали из дома в подъезд.

В то утро были счастливы, что выжили, говорит женщина. Тогда было не до экспертиз и проверок. Специалисты Киевсовета в тот же день, 17 октября, осмотрели дом и вынесли приговор: дом восстановлению не подлежит. С тех пор жители 16 квартир, как и Надежда, уже 10 месяцев скитаются по родственникам.

Ни помощи с поиском жилья, ни гарантий. Единственное, что получили жители разрушенного дома – по 10 тысяч гривен единовременной помощи.

Следовательно, жильцы дома самостоятельно заказали исследование государственного предприятия Киевский промстройпроект. В мае этого года заключили: для восстановления необходимо демонтировать все деревянные перекрытия, частично стены. Также полностью заменить кровлю и все перекрытия монолитными.

В соответствии с предоставленным Киевсоветом отчетом разрушенные и поврежденные конструктивные элементы и инженерные сети здания восстановлению (усилению) не подлежат. Жилой дом как объект в целом восстановлению не подлежит.

Впрочем, чиновники решили провести дорасследование, потому что, на их взгляд, эксперты Киевпромстройпроекта оценили состояние дома на глаз.

Учитывая, что техническое обследование дома по заказу Киевского промстройпроекта проходило визуальным и аналитическим способами, определена необходимость провести инструментальное обследование жилого дома по ул. Жилянской, 116-А в Шевченковском районе Киева, — написали они.

Впрочем, заключение экспертизы от самого Киевсовета датировано 17 октября, то есть тем днем, когда произошел прилет и спасатели еще разбирали завалы.

Экспертиза Киевского промстройпроекта, по словам жителей, длилась около месяца. Татьяна говорит: будут продолжать бороться, потому что жить людям негде.

будівельний скандал, Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону
10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его
Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт
10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (16.08.2023)
10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его
Больше видео
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его
Игры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь