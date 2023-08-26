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Ксенія Павлишин, Журналістка Вікна. Новини

10 місяців боротьби: чи вдасться мешканцям будинку на Жилянській відстояти його

Підлягає відновленню. Саме таким є висновок Держекспертизи щодо будинку на вулиці Жилянській в Києві. Торік 17 жовтня туди влучив ударний дрон-камікадзе, забравши життя 5 людей. У КМДА тоді заявили, що будинок потрібно зносити.

Тетяна іноді навідується у свою вцілілу квартиру на третьому поверсі. Проте жити тут поки, рішенням експертів Київради – заборонено. Жінка каже: орендує квартиру. А з багажника своєї автівки й досі не викладає зимовий одяг.

Її сусідка Надія разом з донькою дивом врятувалися. Їхня квартира на першому поверсі розтрощеного крила будинку. У момент удару вони вибігали з оселі в під’їзд.

У той ранок щасливі були, що вижили, певнить жінка. Тоді було не до експертиз і перевірок. Натомість фахівці Київради у той же день, 17 жовтня, оглянули будинок і винесли вирок: будинок відновленню не підлягає. З того часу мешканці 16 квартир, як і Надія, уже 10 місяців поневіряються по родичах.

Ані допомоги з пошуком житла, ані жодних гарантій. Єдине, що отримали мешканці зруйнованого будинку – по 10 тис. грн одноразової допомоги.

Відтак мешканці будинку самотужки замовили дослідження державного підприємства Київський промбудпроєкт. У травні цього року отримали висновок: для відновлення необхідно демонтувати всі дерев’яні перекриття, частково стіни. Також повністю замінити покрівлю і усі перекриття на монолітні.

Відповідно до наданого Київрадою звіту, зруйновані та пошкоджені конструктивні елементи та інженерні мережі будинку відновленню (підсиленню) не підлягають. Житловий будинок, як об’єкт у цілому, відновленню не підлягає.

Посадовці вирішили провести дорозслідування, бо, мовляв, на їхній погляд, експерти Київпромбудпроєкту оцінили стан будинку на око.

– Враховуючи, що технічне обстеження будинку за замовленням Київського промбудпроєкту відбувалось візуальним та аналітичним способами, визначено потребу провести інструментальне обстеження житлового будинку на вул. Жилянській, 116-А в Шевченківському районі міста Києва, – написали вони.

Проте висновок експертизи від самої Київради датований 17 жовтня, тобто тим днем, коли стався приліт і рятувальники ще розбирали завали.

Експертиза Київського промбудпроєкту, за словами мешканців, тривала близько місяця. Тетяна ж каже: продовжуватимуть боротися, бо жити людям ніде.

будівельний скандал, Факти ICTV
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