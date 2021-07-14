105 лет в воздухе: история успеха компании Boeing

105 лет назад, 15 июля 1916 года в США была основана компания Boeing.

За век работы она стала мировым лидером в авиастроительной отрасли, хотя когда-то все начиналось с двух рабочих, которые собрали первый самолет.

Долгие годы главным заказчиком компании Boeing была армия США. В 1917 году, когда шла Первая мировая война, Boeing изготовил 50 гидропланов для тренировки пилотов.

Уильям Боинг, основатель компании, был уверен, что будущее авиации кроется еще и в пассажирских самолетах.

Именно тогда был собран Boeing-737, который и по сей день остается самым массовым гражданским самолетом в мире.

Также компания Boeing стала первой использовать работу стюардесс: для первого полета взяли 8 женщин-медиков.

Правила отбора были достаточно строгими: вес не более 52 кг, не старше 25 лет, рост не более 160 см.

Девушки, которых поначалу называли Sky Girls, компостировали билеты, разносили кофе, улыбались, оказывали первую помощь и убирали салон самолета.

Сейчас персонал Boeing насчитывает примерно 170 тысяч человек. Компания обслуживает заказчиков в 145 странах мира, а ее активы оцениваются в $94 млрд

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