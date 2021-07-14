105 років у повітрі: історія успіху компанії Boeing

105 років тому, 15 липня 1916 року в США було засновано компанію Boeing.

За століття роботи вона стала світовим лідером авіабудівної галузі, хоча колись все починалося з двох робочих, які зібрали перший літак.

Довгий час головним замовником компанії Boeing була армія США. У 1917 році, коли тривала Перша світова війна, Boeing виготовив 50 гідропланів для тренування пілотів.

Вільям Боїнг, засновник компанії, був впевнений, що майбутнє авіації криється ще й у пасажирських літаках.

Саме тоді було зібрано Boeing-737, який і до сьогодні залишається наймасовішим цивільним літаком у світі.

Також компанія Boeing стала першою використовувати роботу стюардес: для першого польоту взяли 8 жінок-медиків.

Правила відбору були досить суворими: вага не більше 52 кг, не старші за 25 років, зріст не більше 160 см.

Дівчата, яких спочатку називали Sky Girls, компостували квитки, розносили каву, посміхалися, надавали першу допомогу та прибирали салон літака.

Наразі персонал Boeing налічує приблизно 170 тисяч людей. Компанія обслуговує замовників в 145 країнах світу, а її активи оцінюються в $94 млрд.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.