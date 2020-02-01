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120 міст знизили тарифи на тепло: яка знижка та хто проігнорував рішення уряду

120 українських міст знизили тарифи на центральне тепло-постачання.

У різних регіонах знижка різна – від 5% до 35%. В уряді пояснюють: початкові тарифи були різні.  Водночас, є регіони, де ціни не змінились. Зокрема, це Миколаївська та Чернівецька області.

Постанову про зниження цін на тепло та гаряче водопостачання уряд схвалив наприкінці року через зменшення вартості газу. У документі прописана формула, за якою теплокомуненерго повинні перерахувати вартість своїх послуг.

Нині президент Зеленський чекає від двох областей пояснень – чому не знижені ціни.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Рубіжному люди два роки жили без опалення.

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