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2-метровый ледяной лабиринт в центре Вашингтона

Двухметровый ледяной лабиринт построили в центре Вашингтона. Американская столица готовится к праздникам.

Вход в ледяные коридоры бесплатный.

Чтобы возвести конструкцию, понадобилось 300 блоков чистого льда весом 56 тонн. Для праздничной атмосферы лед подсветили новогодними огоньками.

Но по прогнозам, в Вашингтоне будет дождь, поэтому лабиринт продержится только до завтра.

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О праздничном настроении позаботились и в Копенгагене. Вечером каналами датской столицы курсируют каноэ, декорированные яркими огнями.

Факты ICTV писали о том, как выбрать и как украсить елку на Новый год 2020.

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