2-метровый ледяной лабиринт в центре Вашингтона
Двухметровый ледяной лабиринт построили в центре Вашингтона. Американская столица готовится к праздникам.
Вход в ледяные коридоры бесплатный.
Чтобы возвести конструкцию, понадобилось 300 блоков чистого льда весом 56 тонн. Для праздничной атмосферы лед подсветили новогодними огоньками.
Но по прогнозам, в Вашингтоне будет дождь, поэтому лабиринт продержится только до завтра.
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О праздничном настроении позаботились и в Копенгагене. Вечером каналами датской столицы курсируют каноэ, декорированные яркими огнями.
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2019-12-14
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