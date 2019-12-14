2-метровый ледяной лабиринт в центре Вашингтона

Двухметровый ледяной лабиринт построили в центре Вашингтона. Американская столица готовится к праздникам.

Вход в ледяные коридоры бесплатный.

Чтобы возвести конструкцию, понадобилось 300 блоков чистого льда весом 56 тонн. Для праздничной атмосферы лед подсветили новогодними огоньками.

Но по прогнозам, в Вашингтоне будет дождь, поэтому лабиринт продержится только до завтра.

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О праздничном настроении позаботились и в Копенгагене. Вечером каналами датской столицы курсируют каноэ, декорированные яркими огнями.

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