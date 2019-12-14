2-метровий льодяний лабіринт у центрі Вашингтона

Двометровий льодяний лабіринт звели у центрі Вашингтона. Американська столиця готується до свят.

Вхід у крижані коридори безкоштовний.

Щоб звести конструкцію, знадобилося 300 блоків чистого льоду вагою 56 тонн. Для святкової атмосфери кригу підсвітили новорічними вогниками.

Та за прогнозами, у Вашингтоні буде дощ, тож лабіринт протримається лише до завтра.

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Про святковий настрій подбали і в Копенгагені. Ввечері каналами данської столиці курсують каное, декоровані яскравими вогнями.

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