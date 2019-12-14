Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

2-метровий льодяний лабіринт у центрі Вашингтона

Двометровий льодяний лабіринт звели у центрі Вашингтона. Американська столиця готується до свят.

Вхід у крижані коридори безкоштовний.

Щоб звести конструкцію, знадобилося 300 блоків чистого льоду вагою 56 тонн. Для святкової атмосфери кригу підсвітили новорічними вогниками.

Та за прогнозами, у Вашингтоні буде дощ, тож лабіринт протримається лише до завтра.

Читайте: Подарунки на Новий рік 2020 – 10 найкращих ідей

Про святковий настрій подбали і в Копенгагені. Ввечері каналами данської столиці курсують каное, декоровані яскравими вогнями.

Факти ICTV писали про те, як обрати і як прикрасити ялинку на Новий рік 2020.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ялинка на Новий рік 2020: де купити і ціна
Коли потрібно ставити ялинку на Новий рік 2020
Подарунки на Новий рік 2020: що купити хлопцеві
Прикмети на Новий рік 2020
Манікюр на Новий рік 2020: головні тренди
Меню на Новий рік 2020 для свята вдома
Як зустрічати Новий рік 2020 – традиції святкування
Подарунки дітям на День Святого Миколая: що покласти під подушку

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка