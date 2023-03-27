Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Україна

20 пикапов в самые горячие точки! Сеть UPG к своему 20-летию укрепила силы обороны страны

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Развивать свой собственный бизнес, помогать стране, украинцам и, конечно же, максимальные усилия для фронта.

Национальная сеть АЗС UPG даже в свой собственный юбилей помогает вооруженным силам Украины. Очередную партию 20 внедорожников на днях передали для военных. И уже совсем скоро они отправляются в самые горячие точки.

Это необходимый ресурс, который нуждается в восстановлении. Сегодня поддержка украинского бизнеса очень важна для всех военных, защищающих наше государство.

В национальной сети АЗС UPG говорят, что в свой день рождения счастливы отблагодарить военных такой помощью. Ведь именно сейчас тот момент, когда помощь стала обязанностью, приближающей главное – нашу Победу!

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Враг будет отвечать за удары: Зеленский впервые провел заседание Ставки на выезде
Враг будет отвечать за удары: Зеленский впервые провел заседание Ставки на выезде
Визит Гросси на Днепровскую ГЭС и ракетные обстрелы Славянска: 397-й день войны в Украине (онлайн)
Визит Гросси на Днепровскую ГЭС и ракетные обстрелы Славянска: 397-й день войны в Украине (онлайн)
Готовятся изменения в законодательство: в ОП отреагировали на использование тематики ВСУ в рекламе и маркетинге
Готовятся изменения в законодательство: в ОП отреагировали на использование тематики ВСУ в рекламе и маркетинге
Все страны ЕС должны отдать Украине боеприпасы со складов – еврокомиссар Бретон
Все страны ЕС должны отдать Украине боеприпасы со складов – еврокомиссар Бретон
Уничтожил штурмовую группу оккупантов: Залужный наградил Золотым крестом солдата Руслана Зубарева
Уничтожил штурмовую группу оккупантов: Залужный наградил Золотым крестом солдата Руслана Зубарева
Ликвидирован российский полковник Лисицкий, причастный к организации Иловайского котла
Ликвидирован российский полковник Лисицкий, причастный к организации Иловайского котла
Украинские военные завершили учения на танках Challenger 2 в Великобритании
Украинские военные завершили учения на танках Challenger 2 в Великобритании
Успешные контратаки ВСУ могут убедить Путина пойти на мирные переговоры — ISW
Успешные контратаки ВСУ могут убедить Путина пойти на мирные переговоры — ISW
Знайшли помилку в тексті?
Помилка