20 пикапов в самые горячие точки! Сеть UPG к своему 20-летию укрепила силы обороны страны

Развивать свой собственный бизнес, помогать стране, украинцам и, конечно же, максимальные усилия для фронта.

Национальная сеть АЗС UPG даже в свой собственный юбилей помогает вооруженным силам Украины. Очередную партию 20 внедорожников на днях передали для военных. И уже совсем скоро они отправляются в самые горячие точки.

Это необходимый ресурс, который нуждается в восстановлении. Сегодня поддержка украинского бизнеса очень важна для всех военных, защищающих наше государство.

В национальной сети АЗС UPG говорят, что в свой день рождения счастливы отблагодарить военных такой помощью. Ведь именно сейчас тот момент, когда помощь стала обязанностью, приближающей главное – нашу Победу!

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