20 пікапів у найгарячіші точки! Мережа UPG до свого 20-річчя зміцнила сили оборони країни

Розвивати свій власний бізнес, допомагати країні, українцям і звісно ж – максимальні зусилля – фронту.

Національна мережа АЗК UPG навіть у свій власний ювілей допомагає збройним силам України. Чергову партію 20 позашляховиків днями передали у використання військових. І вже зовсім скоро вони вирушають у найгарячіші точки.

Це необхідний ресурс, який втрачається ледь не щодня і потребує відновлення. Сьогодні підтримка українського бізнесу дуже важлива для всіх військових, які боронять нашу державу.

В національній мережі АЗК UPG кажуть, у свій день народження щасливі віддячити військовим такою допомогою. Бо нині саме той момент, коли допомога стала обов’язком, що наближує головне – нашу Перемогу!

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