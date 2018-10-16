200 участников – 11 в полуфинале! Как прошел конкурс Хит-конвейер

Один из крупнейших проектов, который позволяет украиноязычным певцам проявить себя и сразу попасть в прямой эфир. В Киеве проходил финал конкурса Хит-конвейер. Уже третий год подряд здесь открывают новые имена в украинском шоу бизнесе.

Конкурс Хит-конвейер – для артистов, которые только начинают карьеру. Правда, выступления такие энергичные и яркие, как на огромном стадионе.

Для певцов этот конкурс – возможность быстро раскрутиться среди украинской аудитории. Финал показывают на телеканале М2.

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Участие в конкурсе в этом году приняли более 2 сотни артистов. После закрытых прослушиваний и полуфинала осталось 11. И на победителя ждет приз, который стоит ожесточенной борьбы – мощный пакет раскрутки – съемки профессионального клипа и его трансляция на каналах М1 и М2.

Уверенную победу в этом году завоевала группа “Skeemans”. Молодой коллектив из Киева, у которых пока нет альбомов, клипов и даже громких выступлений.

К слову, внешность – не главное. Особенности индустрии украинских конкурсов красоты.

Опубликовано Октябрь, 16 в 16:40



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