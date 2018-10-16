200 учасників – 11 у півфіналі! Як пройшов конкурс Хіт-конвеєр
Один з найбільших проектів, який дозволяє україномовним співакам проявити себе і одразу потрапити у прямий ефір. У Києві проходив фінал конкурсу Хіт-конвеєр. Вже третій рік поспіль тут відкривають нові імена в українському шоу бізнесі.
Конкурс Хіт-конвеєр – для артистів, які тільки починають кар’єру. Щоправда, виступи такі енергійні та яскраві, наче на величезному стадіоні.
Для співаків цей конкурс – можливість швидко розкрутитися серед української аудиторії. Фінал показують на телеканалі М2.
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Участь у конкурсі цього року взяли понад 2 сотні артистів. Після закритих прослуховувань і півфіналу залишилося 11. Та на переможця чекає приз, вартий запеклої боротьби – потужний пакет розкрутки – зйомки професійного кліпу та його трансляція на каналах М1 і М2.
Впевнену перемогу цього року виборов гурт “Skeemans”. Молодий колектив із Києва, який поки не має альбомів, кліпів та навіть гучних виступів.
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