200 учасників – 11 у півфіналі! Як пройшов конкурс Хіт-конвеєр

Один з найбільших проектів, який дозволяє україномовним співакам проявити себе і одразу потрапити у прямий ефір. У Києві проходив фінал конкурсу Хіт-конвеєр. Вже третій рік поспіль тут відкривають нові імена в українському шоу бізнесі.

Конкурс Хіт-конвеєр – для артистів, які тільки починають кар’єру. Щоправда, виступи такі енергійні та яскраві, наче на величезному стадіоні.

Для співаків цей конкурс – можливість швидко розкрутитися серед української аудиторії. Фінал показують на телеканалі М2.

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Участь у конкурсі цього року взяли понад 2 сотні артистів. Після закритих прослуховувань і півфіналу залишилося 11. Та на переможця чекає приз, вартий запеклої боротьби – потужний пакет розкрутки – зйомки професійного кліпу та його трансляція на каналах М1 і М2.

Впевнену перемогу цього року виборов гурт “Skeemans”. Молодий колектив із Києва, який поки не має альбомів, кліпів та навіть гучних виступів.

До слова, зовнішність – не головне. Особливості індустрії українських конкурсів краси.

Опубліковано Жовтень, 16 в 16:40



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