320 км со станциями для ремонта и визит-центром: новый веломаршрут на Львовщине

У украинцев уже вскоре появится возможность безопасно путешествовать на велосипедах. За европейским счет на Львовщине начали обустраивать международный туристический маршрут.

Веломаршрут – это 320 километров. Они объединяют уникальную украинскую и польскую заповедную зону Расточье. Поэтому украинцы объединились с поляками, подали совместный проект РовеЛове Расточье и получили почти 2 млн. евро в рамках программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина.

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Волосипедный маршрут начинается с Брюхович – в окрестностях Львова, проходит по территории Яворовского Национального природного парка, потом через центральный водораздел проходит в Крехов, где есть монастырь, поворачивает в Жолкву – города-музея, отсюда следует через Магеров, Монастырек, на Потелич . А дальше, через границу путешествие еще на 180 км можно продлить до польского города Красник.

Вдоль трассы установят информационные указатели, станции для ремонта велосипедов, построят также визит-центр посреди леса.

Поэтому все, кто увлекается велотуризмом, или же просто имеет двухколесный, могут смело планировать путешествие. Завершат обустраивать первый на Львовщине международный вело-маршрут в следующем году.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Польше поощряют пересаживаться на велосипеды и цены за прокат.

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