320 км зі станціями для ремонту і візит-центром: новий веломаршрут на Львівщині

В українців уже невдовзі з’явиться можливість безпечно подорожувати велосипедами. Європейським коштом на Львівщині розпочали облаштовувати міжнародний туристичний маршрут.

Веломаршрут – це 320 кілометрів. Вони об’єднують унікальну українську та польську заповідну зону Розточчя. Тож українці об’єдналися з поляками, подали спільний проект РовеЛове Розточчя і отримали майже 2 млн. євро у межах програми Транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна.

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Велосипедний маршрут починається з Брюхович – на околицях Львова, проходить територією Яворівського Національного природного парку, тоді через центральний вододіл проходить до Крехова, де є монастир, звертає до Жовкви – міста-музею, звідси прямує через Магерів, Монастирьок, на Потелич. А далі, через кордон мандрівку ще на 180 км можна продовжити до польського містечка Красник.

Вздовж траси встановлять інформаційні вказівники, станції для ремонту велосипедів, збудують також візит-центр посеред лісу.

Тож усі, хто захоплюється велотуризмом, або ж просто має двоколісний, можуть сміливо планувати подорож. Завершать облаштовувати перший на Львівщині міжнародний вело-маршрут наступного року.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Польщі заохочують пересідати на велосипеди і ціни за прокат.

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