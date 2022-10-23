350-летие рождения Пилипа Орлика: кто это и почему он важен

В этом году 350 лет как родился известный политический и военный деятель, дипломат и писатель, Генеральный писарь и гетман Войска Запорожского Пилип Орлик. Он упорядочил документ «Договоров и постановлений», фактически ставший первой украинской Конституцией.

Оригинальная рукопись и ее позднейшая копия на староукраинском языке лежат в Московском архиве. До 2008 их никто не видел, пока документ не обнародовал Александр Алферов. Тогда еще аспирантом он отправился в Москву исследовать другую тему, а нашел копию Конституции Пилипа Орлика. И, несмотря на задержание на российской таможне, привез в Украину фотопленки.

Она костью в горле стояла у московитов, московская школа говорила, что это фальсификация, – Александр Алферов, историк.

Что власть делится на три ветви – законодательную, исполнительную и судебную – сегодня это кажется абсолютно привычным. Но именно конституция Филиппа Орлика впервые определила такое деление. И это для тогдашней Европы было достаточно революционным решением.

Генеральная старшина – это, по сути, и есть правительство. Там есть человек, отвечающий за финансы, за обеспечение страны продуктами, обеспечение войска снабжением патронов, пушек. Это обычная наша сегодняшняя ситуация, когда у нас есть Кабмин. – Ольга Ковалевская, научная сотрудница Института истории Украины НАН Украины

Есть у Пилипа Орлика и о братстве с крымскими татарами, социальной защите, когда детей и вдов погибших козаков обеспечивает государство. Больше полномочий получали города – прототип современной децентрализации.







Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.