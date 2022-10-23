350-річчя народження Пилипа Орлика: хто це і чому він важливий

Цьогоріч 350 років як народився відомий політичний і військовий діяч, дипломат і письменник, Генеральний писар і гетьман Війська Запорізького Пилип Орлик. Він упорядкував документ «Договорів і постанов», який фактично став першою українською Конституцією.

Оригінальний рукопис і його пізніша копія староукраїнською мовою лежать у Московському архіві. До 2008-го їх ніхто не бачив, поки документ не оприлюднив Олександр Алфьоров. Тоді ще аспірантом він поїхав до Москви досліджувати іншу тему, а знайшов копію Конституції Пилипа Орлика. І попри затримання на російській митниці, таки привіз в Україну фотоплівки.

Вона кісткою в горлі стояла у московитів, московська школа казала, що це фальсифікація, – Олександр Алфьоров, історик.

Що влада поділяється на три гілки – законодавчу, виконавчу і судову – сьогодні це видається абсолютно звичним. Але саме конституція Пилипа Орлика вперше визначила такий розподіл. І це для тодішньої Європи було досить революційним рішенням.

Генеральна старшина – це по суті і є уряд. Там є людина, яка відповідає за фінанси, за забезпечення країни продуктами, забезпечення війська постачанням набоїв, гармат. Це звичайна наша сьогоднішня ситуація, коли ми маємо Кабмін. – Ольга Ковалевська, наукова співробітниця Інституту історії України НАН України

Є в Пилипа Орлика і про братерство з кримськими татарами, соціальний захист, коли дітей та вдів загиблих козаків забезпечує держава. Більше повноважень отримували міста – прототип сучасної децентралізації.

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