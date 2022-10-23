Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Без категорії

350-річчя народження Пилипа Орлика: хто це і чому він важливий

Тетяна Наконечна Журналістка Факти ICTV

Цьогоріч 350 років як народився відомий політичний і військовий діяч, дипломат і письменник, Генеральний писар і гетьман Війська Запорізького Пилип Орлик. Він упорядкував документ «Договорів і постанов», який фактично став першою українською Конституцією.

Оригінальний рукопис і його пізніша копія староукраїнською мовою лежать у Московському архіві. До 2008-го їх ніхто не бачив, поки документ не оприлюднив Олександр Алфьоров. Тоді ще аспірантом він поїхав до Москви досліджувати іншу тему, а знайшов копію Конституції Пилипа Орлика. І попри затримання на російській митниці, таки привіз в Україну фотоплівки. 

Вона кісткою в горлі стояла у московитів, московська школа казала, що це фальсифікація, – Олександр Алфьоров, історик.

Що влада поділяється на три гілки – законодавчу, виконавчу і судову – сьогодні це видається абсолютно звичним. Але саме конституція Пилипа Орлика вперше визначила такий розподіл. І це для тодішньої Європи було досить революційним рішенням. 

Генеральна старшина – це по суті і є уряд. Там є людина, яка відповідає за фінанси, за забезпечення країни продуктами, забезпечення війська постачанням набоїв, гармат. Це звичайна наша сьогоднішня ситуація, коли ми маємо Кабмін. – Ольга Ковалевська, наукова співробітниця Інституту історії України НАН України

Є в Пилипа Орлика і про братерство з кримськими татарами, соціальний захист, коли дітей та вдів загиблих козаків забезпечує держава. Більше повноважень отримували міста – прототип сучасної децентралізації.

Читайте
Я готовий був померти: онук президента США Джона Кеннеді заявив, що воював в Україні

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Залужний показав США фальшивий план оборони з порятунку України – The New Yorker
Залужний показав США фальшивий план оборони з порятунку України – The New Yorker
Обстріли енергетичної інфраструктури України та втеча росіян з Херсонщини: що відбувається на 242-й день війни (онлайн)
Обстріли енергетичної інфраструктури України та втеча росіян з Херсонщини: що відбувається на 242-й день війни (онлайн)
Кинули все старье! Окупант скаржиться на російські танки на фронті
Кинули все старье! Окупант скаржиться на російські танки на фронті
У Пермі спалахнув завод, де виготовляли заряди для Градів і Смерчів
У Пермі спалахнув завод, де виготовляли заряди для Градів і Смерчів
РФ обстріляла Миколаївщину дронами та ракетами: поранені п’ятеро людей
РФ обстріляла Миколаївщину дронами та ракетами: поранені п’ятеро людей
За добу ЗСУ знищили 400 окупантів, п’ять танків та два гелікоптери
За добу ЗСУ знищили 400 окупантів, п’ять танків та два гелікоптери
РФ прагне інтегрувати в “лінію Вагнера” річку Сіверський Донець – розвідка Британії
РФ прагне інтегрувати в “лінію Вагнера” річку Сіверський Донець – розвідка Британії
Росіяни утримують мобілізованих, які відмовилися воювати, на одному з підприємств Луганщини – Гайдай
Росіяни утримують мобілізованих, які відмовилися воювати, на одному з підприємств Луганщини – Гайдай
Знайшли помилку в тексті?
Помилка