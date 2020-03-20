Как украинские волонтеры помогают пожилым людям во время карантина

Во время трудных для страны моментов на передовую снова выходят волонтеры. Они сейчас не только поддерживают фронт, а и объединились, чтобы пожилым людям было легче пережить эпидемию коронавируса. В Одессе, Ужгороде, Виннице и Киеве люди организуются в волонтерские группы: шьют маски и костюмы защиты, подвозят медиков и аптекарей, доставляют продукты и лекарства пожилым людям.

В Винницкой области волонтеры развозят одиноким пенсионерам крупы, муку, сахар и лекарства, заказы принимают на колесах. На это согласились, чтобы пожилые люди оставались дома и не подвергали себя опасности. Детали в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, бывшая руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая ежедневно будет информировать население о ситуации вокруг коронавируса.

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