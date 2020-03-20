Как вести себя в условиях карантина: практические советы от Скалецкой

Бывшая руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая ежедневно будет информировать население о ситуации вокруг коронавируса.

В этом выпуске медик объяснила как будут действовать штрафы за нарушение правил карантина в условиях пандемии.

Какие ограничения ввели в Украине

Ограничили свободу передвижения.

Закрытые пункты пропуска на границах для всех видов транспорта, кроме автомобилей. Запрещено автобусное и железнодорожное сообщение между городами. В общественном транспорте — лимитированное количество пассажиров.

Ограничена свобода собраний.

Любые политические или культурные мероприятия с участием более десяти человек — под запретом.

Право на вероисповедание (не более десяти верующих в храме).

Ограниченное право на предпринимательскую деятельность.

Все, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС — под замком.

Ограничили право на медицинскую помощь.

Плановые операции перенесли на неопределенный срок.

— За нарушение любого карантинного ограничения — штраф. Для простых граждан — от 17-34 тыс. грн. Для должностных лиц — в разы больше — до 170 тыс. грн. Также не забывайте, что местные власти вправе еще и наложить дополнительные ограничения, — отмечает Скалецкая.

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Имея юридическое образование, бывшая руководительница МОЗ дала несколько практических советов для украинцев.

— Если ваш работодатель требует носить маску, и это является условием допуска к работе, то именно он, согласно трудовому законодательству, должен обеспечить вас этим средством защиты. Когда полицейские составляют на вас протокол за нарушение правил карантина — проследите, чтобы в документе они обязательно указали: какое именно нарушение допущено и чем регулируемое такое ограничение — документ, статья, часть должны быть указаны, — отмечает специалист.

Людей, которых эвакуируют из стран, где распространена инфекция, обязывают к изоляции. Подписав согласие, они несут ответственность.

Если же человек знает о собственном диагнозе и сознательно, не соблюдая правил, контактирует с другими, подвергая их опасности — за это уже грозит уголовная ответственность. От 51 тыс. грн штрафа до трех лет лишения свободы.

— Украина и мир преодолеют эту пандемию, но как быстро и в какой ценой — зависит от каждого из нас, — отметила медик.

Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!

Напомним, 20 марта в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них три летальных.

Сейчас коронавирус зафиксировано: