Как вести себя в условиях карантина: практические советы от Скалецкой

Бывшая руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая ежедневно будет информировать население о ситуации вокруг коронавируса.
В этом выпуске медик объяснила как будут действовать штрафы за нарушение правил карантина в условиях пандемии.
Какие ограничения ввели в Украине
- Ограничили свободу передвижения.
Закрытые пункты пропуска на границах для всех видов транспорта, кроме автомобилей. Запрещено автобусное и железнодорожное сообщение между городами. В общественном транспорте — лимитированное количество пассажиров.
- Ограничена свобода собраний.
Любые политические или культурные мероприятия с участием более десяти человек — под запретом.
- Право на вероисповедание (не более десяти верующих в храме).
- Ограниченное право на предпринимательскую деятельность.
Все, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС — под замком.
- Ограничили право на медицинскую помощь.
Плановые операции перенесли на неопределенный срок.
— За нарушение любого карантинного ограничения — штраф. Для простых граждан — от 17-34 тыс. грн. Для должностных лиц — в разы больше — до 170 тыс. грн.
Также не забывайте, что местные власти вправе еще и наложить дополнительные ограничения, — отмечает Скалецкая.
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Имея юридическое образование, бывшая руководительница МОЗ дала несколько практических советов для украинцев.
— Если ваш работодатель требует носить маску, и это является условием допуска к работе, то именно он, согласно трудовому законодательству, должен обеспечить вас этим средством защиты.
Когда полицейские составляют на вас протокол за нарушение правил карантина — проследите, чтобы в документе они обязательно указали: какое именно нарушение допущено и чем регулируемое такое ограничение — документ, статья, часть должны быть указаны, — отмечает специалист.
Людей, которых эвакуируют из стран, где распространена инфекция, обязывают к изоляции. Подписав согласие, они несут ответственность.
Если же человек знает о собственном диагнозе и сознательно, не соблюдая правил, контактирует с другими, подвергая их опасности — за это уже грозит уголовная ответственность. От 51 тыс. грн штрафа до трех лет лишения свободы.
— Украина и мир преодолеют эту пандемию, но как быстро и в какой ценой — зависит от каждого из нас, — отметила медик.
Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!
Напомним, 20 марта в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них три летальных.
Сейчас коронавирус зафиксировано:
- Черновицкая область — 15 случаев (1 летальный, 1 выздоровел);
- Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
- Киевская область — 2 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Днепропетровская область — 2 случая;
- Ивано-Франковская область — 1 случай (летальный);
- м. Киев — 3 случая.