5 годовщина трагедии АН-30 над Славянском: Украина чтит память погибших

Сегодня в Украине чтят память погибшего экипажа самолета АН-30. Именно 5 лет назад боевики впервые сбили украинский самолет. Террористы в него попали из ракеты ПЗРК. Но экипажу тогда удалось сделать невероятное.

Ценой собственной жизни они спасли жизни сотен мирных людей. Капитан экипажа отвел машину подальше населенного пункта. Там самолет и разбился. Из восьми военных живыми осталось только трое.

Погибли Павел Дрышлюк, Сергей Каминский, Владимир Момот, Алексей Потапенко и Константин Могилко.

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Экипаж проводил разведку над Славянском, и о том, что боевики собьют АН-30 ракетой с ПЗРК тогда никто даже не представлял.

Ежегодно о героических авиаторах вспоминают их побратимы. Они приезжают в Борисполь к мемориальному комплексу, чтобы поклониться погибшим за спасенные жизни. Вместе с родными и военными к мемориалу приходят также немало неравнодушных.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как прохошел День победы.

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