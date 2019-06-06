5 річниця трагедії АН-30 над Слов’янськом: Україна вшановує пам’ять загиблих

Сьогодні в Україні вшановують пам’ять загиблого екіпажа літака АН-30. Саме 5 років тому бойовики вперше збили український літак. Терористи в нього влучили з ракети ПЗРК. Та екіпажу тоді вдалося зробити неймовірне.

Ціною власного життя вони врятували життя сотень мирних людей. Капітан екіпажу відвів машину подалі населеного пункту. Там літак і розбився. З восьми військових живими лишилося лише троє.

Загинули Павло Дришлюк, Сергій Камінський, Володимир Момот, Олексій Потапенко та Костянтин Могилко.

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Екіпаж проводив розвідку над Слов’янськом, і про те, що бойовики зіб’ють АН-30 ракетою із ПЗРК тоді ніхто навіть не уявляв.

Щороку про героїчних авіаторів згадують їхні побратими. Вони приїжджають в Бориспіль до меморіального комплексу, аби вклонитися загиблим за врятовані життя. Разом з рідними та військовими до меморіалу приходять також чимало небайдужих.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як проходить День перемоги.

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