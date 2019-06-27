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6 сцен и более 100 групп: рок-фестиваль Hellfest во Франции

Ежегодно в июне французский городок Клиссон принимает один из крупнейших рок-фестивалей Европы. Популярность Хеллфеста стремительно растет благодаря оригинальному концепту и разнообразию направлений тяжелой музыки.

6 сцен, более 100 групп и 3 дня сплошного рока: от классического hard & heavy до death, doom i black металла.

За прошедшие пять лет Хеллфест трижды признавали лучшим во Франции. Здесь есть все для хорошего отдыха: современный кемпинг, зоны питания, удобная система безналичной оплаты, которая сохраняет ваши деньги на личном браслете. Однако главное – это атмосфера фестиваля.

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Посетители фестиваля в один голос говорят, что Хеллфест – это сочетание взаимоуважения и свободы самовыражения. Фестиваль раскрывает таланты молодых музыкантов и уважает ветеранов. В этом году здесь выступили настоящие динозавры рок-сцены: Whitesnake. Лидер группы Билл Гиббонз заявил, что ZZ Top готовы приехать с концертом в Украину.

Хедлайнерами нынешнего Хеллфеста стала группа KISS, которая недавно сыграла концерт и в украинской столице. Для легендарной четверки этот тур прощальный. Поэтому 60 тыс. французских фанов радостью воспользовались шансом в последний раз послушать любимые хиты вживую.

К слову, Факты ICTV рассказывали о фестивалях лета 2019 в Украине и Европе.

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