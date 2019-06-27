6 сцен і понад 100 гуртів: рок-фестиваль Hellfest у Франції

Щороку у червні французьке містечко Кліссон приймає один з найбільших рок-фестивалів Європи. Популярність Хеллфесту стрімко зростає завдяки оригінальному концепту і різноманітності напрямків важкої музики.

6 сцен, понад 100 гуртів і 3 дні суцільного року: від класичного hard & heavy до death, doom i black металу.

За минулі п’ять років Хеллфест тричі визнавали найкращим у Франції. Тут є все для гарного відпочинку: сучасний кемпінг, зони харчування, зручна система безготівкової оплати, яка зберігає ваші гроші на особистому браслеті. Однак головне – це атмосфера фестивалю.

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Відвідувачі фестивалю в один голос говорять, що Хеллфест – це поєднання взаємоповаги і свободи самовираження. Фестиваль розкриває таланти молодих музикантів і шанує ветеранів. Цьогоріч тут виступили справжні динозаври рок-сцени: Whitesnake. Лідер гурту Білл Гіббонз заявив, що ZZ Top готові приїхати із концертом в Україну.

Хедлайнерами цьогорічного Хеллфесту став гурт KISS, який нещодавно відіграв концерт і в український столиці. Для легендарної четвірки цей тур прощальний. Тому 60 тис. французьких фанів радо скористались шансом востаннє послухати улюблені хіти наживо.

До слова, Факти ICTV розповідали про фестивалі літа 2019 в Україні та Європі.

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