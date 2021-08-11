70 грн и более: какой будет цена яблок в Украине

Дешевых яблок, которые через месяц появятся на рынках и в магазинах Украины, не будет. Причиной этого являются сильные дожди и град, которые в некоторых хозяйствах испортили чуть ли не весь урожай.

Еще весной, когда сады только начинали цвести, эксперты прогнозировали, что стоимость 1 кг плодов составит около 70 грн. Сейчас даже сами садоводы не могут предположить, какой будет цена.

Крупные хозяйства не говорят даже об экспорте, потому что не уверенны, смогут ли украинский рынок обеспечить.

В саду винницкого агронома Сергея Попельнюка потеряно почти 30 га сортового яблока.

В хорошие годы в этом хозяйстве с 125 га собирают под 40 т вкусных и качественных плодов, которые по всем показателям обгоняют импортный продукт.

– Винницкая область очень подходит для выращивания яблок. У них другой вкус, другой цвет, мы не бросаем столько химии, – объясняет руководитель садоводческого товарищества Валерий Костылев.

Чтобы порадовать Голденом, Фуджи, Галой и Семеренкой, практически каждому хозяйству пришлось в этом году втрое увеличить опрыскивание деревьев. Все для того, чтобы после мощных дождей спасти яблоко от заболевания и получить урожай.

В другом хозяйстве области – более 600 га сада, где высажено 40 сортов яблок. Здесь также еще с весны знали, что большого урожая не будет, но самая большая их беда – перекупщики-спекулянты.

– Почему мы продаем дешево, а народ покупает так дорого? Потому что государство утратило функции регулятора. Назову абстрактные цены: мы продаем по 8 грн, а в магазине граждане покупают по 20-25 грн. Извините, но разница – в четыре раза, – говорит генеральный директор садоводческого комплекса Василий Чергий.

Выход из ситуации – в собственной переработке и накрытии садов сетками. Но это дополнительные расходы, на которые не предусмотрено никаких дотаций со стороны государства.

Кроме того, большинство хозяйств не стремится иметь дело со страховыми компаниями, потому что те редко возмещают убытки, поэтому ждут реальной поддержки со стороны правительства.

При таком условии, говорят садоводы, украинское яблоко точно будет качественнее, дешевле и конкурентнее иностранного.

Фото: Pixabay

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