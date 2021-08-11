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Тетяна Забожко |

70 грн і більше: якою буде ціна на яблука в Україні

Дешевих яблук, які за місяць з’являться на ринках та в магазинах України, не буде. Причиною цього є сильні дощі та град, які в деяких господарствах зіпсували мало не весь урожай.

Ще навесні, коли сади лише починали цвісти, експерти прогнозували, що вартість 1 кг плодів становитиме близько 70 грн. Нині навіть самі садівники не можуть припустити, якою буде ціна.

Великі господарства не говорять навіть про експорт, бо не впевнені, чи зможуть український ринок забезпечити.

У саду вінницького агронома Сергія Попільнюка втрачено майже 30 га сортового яблука.

У хороші роки в цьому господарстві із 125 га збирають під 40 т смачних та якісних плодів, які за всіма показниками обганяють імпортний продукт.

– Вінниччина дуже підходить для вирощування яблук. У них інший смак, інший колір, ми не кидаємо стільки хімії, – пояснює керівник садівничого товариства Валерій Костильов.

Аби порадувати Голденом, Фуджі, Галою та Семеренкою, практично кожному господарству довелось цьогоріч втричі збільшити обприскування дерев. Все для того, аби після потужних дощів врятувати яблуко від захворювання й отримати врожай.

В іншому господарстві області – понад 600 га саду, де висаджено 40 сортів яблук. Тут також ще з весни знали, що великого врожаю не буде, але найбільша їхня біда – перекупники-спекулянти.

– Чому ми продаємо дешево, а народ купує так дорого? Тому що держава втратила функції регулятора. Назву абстрактні ціни: ми продаємо по 8 грн, а в магазині громадяни купують по 20-25 грн. Даруйте, але різниця – у чотири рази, – говорить генеральний директор садівничого комплексу Василь Чергій.

Вихід із ситуації – у власній переробці та накриванні садів сітками. Але це додаткові витрати, на які не передбачено жодних дотацій із боку держави.

Крім того, більшість господарств не прагне мати справу зі страховими компаніями, бо ті рідко відшкодовують збитки, тому чекають реальної підтримки з боку уряду.

За такої умови, кажуть садівники, українське яблуко точно буде якісніше, дешевше та конкурентніше за іноземне.

Фото: Pixabay

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