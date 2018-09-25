73-я Генасамблея ООН у Нью-Йорку: чого чекати Україні

В Нью-Йорку розпочала свою роботу 73-я сесія Генеральної Асамблеї ООН. Присутній на ній і президент України Петро Порошенко.

Сьогодні він вже мав зустрічі з керівниками різних країн, представниками бізнесових кіл. Та взяв участь у відкритті загальних дебатів на рівні глав держав.

Завтра Порошенко виступатиме на сесії. Президент говоритиме, зокрема, про необхідність миротворчої місії ООН на Донбасі.

Свою промову на сесії вже проголосив президент Америки Дональд Трамп. У ній Трамп не згадав Україну, але цікаво зазначив, що у Європі такі країни як Польща борються за власну незалежність і непорушність суверенітету.

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Проблематичне для України питання газопроводу Північний потік-2 було однією з тем зустрічі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна із першим заступником держсекретаря США Джоном Салліваном.

Також сторони обговорили питання протидії російській агресії, подальшу допомогу, зокрема і військову, від Вашингтону Києву і санкційний режим Москви.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко 26 вересня виступить на засіданні Генасамблеї ООН. Планується також ряд важливих зустрічей і кілька неприємних сюрпризів для російської делегації.

Опубліковано Вересень, 25 в 21:42



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