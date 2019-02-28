800 км дамб Закарпатья требуют ремонта. Почему противопаводковую защиту не финансируют

Закарпатье не имеет денег на восстановление и укрепление дамб. В области их более 770 км. Большинство из них – старые и поврежденные, и уже давно требуют капитального ремонта. Полсотни гидросооружений за последние годы уничтожили паводки. Их надо немедленно латать и реконструировать. О строительстве новых дамб, строительстве береговых и водоакумулирующих емкостях здесь только мечтают.

В прошлом году из необходимых 165 млн грн на противопаводковую защиту государство выделило Закарпатью шестую часть. В этом году денег будет еще меньше – 10% от запланированного. Область не защищена от наводнений. А они здесь возникают по несколько раз в год. И наносят сокрушительные убытки людям.

Осенью водники впервые за 5 лет взялись восстанавливать девять разрушенных объектов. Но работы остановили, потому что закончились деньги. В зоне подтопления – село Ольховка. На реконструкцию старой дамбы и строительство новой надо 29 млн грн., получили всего 5 – за них только укрепили сооружение.

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Возмущенные селяне требуют возобновить финансирование, чтобы поскорее свести спасительную защиту. Потому что во время наводнения пострадают первыми.

Последний раз наводнение бурлило в Ольховке в декабре 2017 года. В доме господина Ярослава вода стояла трое суток – почти метр высотой. Семья с тремя детьми потеряла всю мебель, бытовую технику и личные вещи.

Противопаводковая программа предусматривает реконструкцию и строительство более тысячи км дамб и береговых укреплений, которые полностью защити ли бы область от большой воды.

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