800 км дамб Закарпаття потребують ремонту. Чому протипаводковий захист не фінансують

Закарпаття не має грошей на відновлення й укріплення дамб. В області їх понад 770 км. Більшість з них – старі й пошкоджені, і вже давно потребують капітального ремонту. Півсотні гідроспоруд за останні роки понищили паводки. Їх треба негайно латати й реконструювати. Про будівництво нових дамб, спорудження берегоукріплень та водоакумулюючих ємністей тут лише мріють.

Торік із необхідних 165 млн грн на протипаводковий захист держава виділила Закарпаттю шосту частину. Цього року грошей буде ще менше – 10% від запланованого. Область не захищена від повеней. А вони тут виникають по кілька разів на рік. І завдають нищівних збитків людям.

Восени водники уперше за 5 років взялися відновлювати дев’ять зруйнованих об’єктів. Та роботи зупинили, бо закінчилися гроші. У зоні підтоплень – село Вільхівка. На реконструкцію старої дамби та будівництво нової треба 29 млн грн., отримали всього 5 – за них лише укріпили споруду.

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Обурені селяни вимагають відновити фінансування, аби чимшвидше звести рятівний захист. Бо під час повені постраждають першими.

Востаннє повінь вирувала у Вільхівці у грудні 2017-го. У хаті пана Ярослава вода стояла три доби – майже метр заввишки. Сім’я з трьома малими дітьми втратила всі меблі, побутову техніку й особисті речі.

Протипаводкова програма передбачала реконструкцію і будівництво понад тисячі км дамб і берегоукріплень, які повністю захистили б область від великої води.

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