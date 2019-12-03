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AFX-PRO. Чем удивила ARAMIS на Международном промышленном форуме

Украинские производители все больше демонстрируют в мире достижения, которые пригодятся современным отраслям, в частности машиностроительной и ракетно-космической, которая становится все более актуальной. Так на 17-м Международном промышленном форуме, в частности, были представлен лазерный комплекс ARAMIS AFX-PRO, созданный в украинском-чешском сотрудничестве.

Более 20 лет компания работает над созданием технологической продукции – лазерного оборудования и систем промышленной автоматизации. К Международному форуму мы представляет современный лазерный комплекс ARAMIS серии AFX-PRO, высокотехнологичную машину по обработке металла. Соответственно наши достижения вызывают интерес, как украинских экспертов, так и международных специалистов.

На промышленном форуме было представлено много интересных идей и украинские вызвали немалый интерес.

И, наконец, каждое удачное достижение должно становиться достоянием человечества и его развития.

Факти ICTV раніше писали про гуманитарную помощь для пациентов с редкими болезнями – цель Sanofi Genzyme.

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