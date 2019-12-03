AFX-PRO. Чим здивувала ARAMIS на Міжнародному промисловому форумі

Українські виробники дедалі більше демонструють у світі здобутки, які стають у нагоді сучасним галузям, зокрема машинобудівній та ракетно-космічній, яка стає дедалі актуальнішою. Так на 17-му Міжнародному промисловому форумі , зокрема , було презентовано лазерний комплекс ARAMIS AFX-PRO, створений в українсько-чеській співпраці.

Понад 20 років компанія працює над створенням технологічної продукції – лазерного обладнання та систем промислової автоматизації. До Міжнародного форуму ми презентує сучасний лазерний комплекс ARAMIS серії AFX-PRO, високотехнологічну машину з обробки металу. Відповідно наші надбання викликають зацікавленість, як українських експертів, так і міжнародних фахівців.

На промисловому форумі було представлено багато цікавинок і українські викликали чималий інтерес.

Та, врешті, кожен вдалий здобуток має ставати надбанням людства і його поступу.

Факти ICTV раніше писали про гуманітарну допомогу для пацієнтів з рідкісними хворобами – мета Sanofi Genzyme.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.