Агровыставка SIMA 2019: мировые новинки аграрной техники

Современные и новейшие тракторы, комбайны и сеялки были представлены на одной из крупнейших в мире агровыставок – SIMA 2019. Здесь почти 2 тыс. компаний со всего мира. И каждая поражает новинками.

Одна из них – современный самоходный комбайн. Он не только собирает картофель, но и перебирает его.

Представили также роботизированную машину, которая борется с непроходимыми и труднодоступными для человека зарослями. Особенно на крутых склонах. Ею можно управлять дистанционно с 150 метров. Стоит почти 60 тыс. евро.

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Среди толпы желающих ознакомиться с новинками в агробизнесе – 30 студентов из ведущих отечественных сельскохозяйственных вузов. Они победили в конкурсе Агро 2019, который уже второй раз организовывает благотворительный фонд Бориса Колесникова. Главная задача конкурса – воспитать новое поколение специалистов в сельском хозяйстве. Чтобы те развивали отечественный агрорынок.

Кроме техники здесь собрались селекционеры со всего мира. Больше всего в павильоне животных французской и голландской породы.

А вот украинских компаний на выставке меньше десятка. Но студенты уверены – нам есть чем гордиться и есть что показывать миру. Полученный опыт юные аграрии повезут в Украину. Говорят – теперь можно строить амбициозные планы на будущее, с четким видением своего места в профессии.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как прошел конкурс Железнодорожник от фонда Бориса Колесникова.

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