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Агровиставка SIMA 2019: світові новинки аграрної техніки

Сучасні та найновіші трактори, комбайни та сівалки були представлені на одній з найбільших у світі агровиставок – SIMA 2019. Тут майже 2 тис. компаній з усього світу. І кожна вражає новинками.

Одна з них – сучасний самохідний комбайн. Він не лише збирає картоплю, а ще й її перебирає.

Представили також роботизовану машину, яка бореться з непрохідними та важкодоступними для людини  хащами. Особливо на крутих схилах. Нею можна керувати дистанційно за 150 метрів. Коштує майже 60 тис. євро.

Читайте: Пивне морозиво і здоровий фаст-фуд: переможці фонду Бориса Колеснікова

Серед натовпу охочих ознайомитися з новинками в агробізнесі – 30 студентів з провідних вітчизняних сільськогосподарських вишів. Вони перемогли у конкурсі Агро 2019, який  вже вдруге організовує благодійний фонд Бориса Колеснікова. Головне завдання конкурсу – виховати нове покоління фахівців  у сільському господарстві. Аби ті розвивали вітчизняний агроринок.

Окрім техніки тут зібралися селекціонери з усього світу. Найбільше у павільйоні тварин французької та голландської породи.

А ось українських компаній на виставці менше десятка.  Але студенти переконані – нам є чим пишатися і є що показувати світу. Отриманий досвід юні аграрії повезуть до України. Кажуть – тепер можна будувати амбітні плани на майбутнє, з чітким баченням свого місця в професії.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як пройшов конкурс Залізничник від фонда Бориса Колеснікова.

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