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Факты / Видео / Украина

Акробатика на высоте 2,5 км: соревнования военных парашютистов на Николаевщине

В Очакове в Николаевской области инструкторы всех подразделений сил специальных операций выбирают лучших парашютистов. Каждый день военные-спортсмены выполняют по несколько прыжков. Сначала соревновались в точности приземления, а сейчас – групповая акробатика.

За 25 секунд свободного падения, на высоте 2,5 тыс. метров, на скорости 200 километров в час пара парашютистов должна выполнить как можно больше раз комплекс фигур: пирамида, палка, аккордеон.

Задачу получают перед взлетом. У бойцов несколько минут, чтобы на земле отработать взаимодействие в воздухе. Затем судьи будут оценивать точность движений.

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Все участники соревнований – военные и профессиональные спортсмены. В своих подразделениях они инструкторы по десантированию и готовы обучать армейцев акробатике в небе.

К слову, на Ровенском полигоне оперативного командования Запад завершились масштабные военные учения миссии Орбитал. В течение двух месяцев бойцы горно-штурмовой бригады проходили обучение под наблюдением иностранных инструкторов.

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