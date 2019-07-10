Зачистить населенный пункт от противника: в Ровненской области продолжаются совместные учения с НАТО

В Ровненской области горно-штурмовые бригады проходят обучение по стандартам НАТО. Для этого на Ровненский полигон прибыли полсотни военных из Великобритании и Дании. Они следят за тем, насколько хорошо наши армейцы освоили новые методики. Здесь проходят основные предметы боевой подготовки, все то, что должен знать современный украинский военный.

Учебный штурм города, главная задача – зачистить населенный пункт от противника. Это обучение проходят более 1 000 военнослужащих одной из бригад оперативного командования Запад.

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Их обучают инструкторы Вооруженных сил Украины, которые в прошлом году прошли курс подготовки по стандартам НАТО, каждый из них получил сертификат. От того, насколько точно командир дает задание, зависит успех операции.

За нашими армейцами пристально следят военные из Британии и Дании. Подготовка состоит из шести модулей, среди которых огневая и тактическая военная топография, радиосвязь, выживание, тактическая медицина.

Новые методики наши военные усвоили, и у них за плечами не один год войны, поэтому тоже делятся боевым опытом с иностранцами. Спорные моменты сразу обсуждают, чтобы такое сотрудничество дало еще лучший результат.

В рамках тренировочной операции Орбитал иностранные инструкторы провели учения на нескольких полигонах оперативного командования Запад с подразделениями горно-штурмовых бригад. В Ровненской области они еще продолжаются, с 2015 года британские военнослужащие обучали более 10 тыс. украинских бойцов.

Напомним, Венгрия заявила, что отменит блокировку интеграции Украины в НАТО в случае принятия поправок в законы об образовании и о языке.

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