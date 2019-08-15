Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Акробатика на висоті 2,5 км: змагання військових парашутистів на Миколаївщині

В Очакові на Миколаївщині інструктори усіх підрозділів сил спеціальних операцій обирають кращих парашутистів. Кожен день військові-спортсмени виконують по кілька стрибків. Спочатку змагалися у точності приземлення, а нині – групова акробатика.

За 25 секунд вільного падіння, на висоті 2,5 тис. метрів, на швидкості 200 кілометрів за годину пара парашутистів має виконати якомога більше разів комплекс фігур: піраміда, палиця, акордеон.

Завдання отримують перед зльотом. Бійці мають кілька хвилин, щоб на землі відпрацювати взаємодію у повітрі. Потім судді оцінюватимуть точність рухів.

Читайте: Зачистити населений пункт від противника: на Рівненщині тривають спільні навчання з НАТО

Усі учасники змагань – військові і професійні спортсмени. У своїх підрозділах вони інструктори з десантування і готові навчати армійців акробатиці у небі.

До слова, на Рівненському полігоні оперативного командування Захід завершилися масштабні військові навчання місії Орбітал.  Упродовж двох місяців бійці гірсько-штурмової бригади проходили вишкіл під пильним наглядом іноземних інструкторів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У ямах застрягають машини: як виглядає найжахливіша траса Миколаївщини
Люди не отримують вчасно допомогу: на Миколаївщині не вистачає бригад швидкої
На Миколаївщині селяни протестують проти сонячної електростанції
Порятунок риби у Миколаєві: інспектори створюють штучні нерестовища і заселяють мальків
У Києві екстремал стрибнув з парашутом з 30 поверху і завис на стовпі
Сам чи у “тандемі”. Де стрибнути з парашутом в Україні
“Парашут” не розкрився: у Макіївці підліток розбився після стрибка з висотки
Під Харковом 57 парашутисток з 19 країн встановили світовий рекорд

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка