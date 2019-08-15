Акробатика на висоті 2,5 км: змагання військових парашутистів на Миколаївщині

В Очакові на Миколаївщині інструктори усіх підрозділів сил спеціальних операцій обирають кращих парашутистів. Кожен день військові-спортсмени виконують по кілька стрибків. Спочатку змагалися у точності приземлення, а нині – групова акробатика.

За 25 секунд вільного падіння, на висоті 2,5 тис. метрів, на швидкості 200 кілометрів за годину пара парашутистів має виконати якомога більше разів комплекс фігур: піраміда, палиця, акордеон.

Завдання отримують перед зльотом. Бійці мають кілька хвилин, щоб на землі відпрацювати взаємодію у повітрі. Потім судді оцінюватимуть точність рухів.

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Усі учасники змагань – військові і професійні спортсмени. У своїх підрозділах вони інструктори з десантування і готові навчати армійців акробатиці у небі.

До слова, на Рівненському полігоні оперативного командування Захід завершилися масштабні військові навчання місії Орбітал. Упродовж двох місяців бійці гірсько-штурмової бригади проходили вишкіл під пильним наглядом іноземних інструкторів.

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