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Факты / Видео / Украина

Мгновенная реакция и уход от шаблонов: учения по стандартам НАТО на Волыни

На Ровенском полигоне оперативного командования Запад завершились масштабные военные учения миссии Орбитал. В течение двух месяцев бойцы горно-штурмовой бригады проходили обучение под наблюдением иностранных инструкторов.

Тактическая медицина является одним из шести модулей подготовки наших армейцев по стандартам НАТО.

Участники действуют по определенному сценарию, впрочем, здесь иностранные инструкторы оценивают, насколько они способны мгновенно оценить все риски, отойти от шаблонов и принимать нетипичные решения для успешного выполнения задач.

Эти курсы проводят с 2015 года в рамках сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Великобритании.

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Наших армейцев обучают обороне в соответствии с современными требованиями стандартов НАТО, ведь у большинства иностранных инструкторов есть значительный опыт участия в боевых операциях в Ираке и Афганистане.

К слову, как наша авиация прогонит врага с Донбасса – учения ВСУ в Луцке.

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