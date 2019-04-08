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Аргентинское танго, джаз и мелодии Франции: квинтет Argentum в Киеве

Аргентинское танго, джаз и мелодии Франции – в исполнении лучших украинских музыкантов. Квинтет Argentum – команда из пяти артистов, они собрались год назад, чтобы исполнить бессмертную музыку Астора Пяццоллы, отца нового танго.

Квинтет готовит дебютный альбом и 23 апреля – первый большой концерт.

Сейчас квинтет уже активно работает над записью первого альбома. Дебютная пластинка будет особенной – ведь играют украинцы в компании известных за рубежом артистов.

Украинские музыканты признаются, жанр танго для них стал настоящим вызовом. Несмотря на многолетний опыт на сцене, успели много научиться друг у друга.

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Уже 23 апреля в театре на Подоле квинтет в сопровождении латвийских артистов представят свою дебютную пластинку. Зрителям обещают невероятный водоворот эмоций: микс аргентинского танго, мелодий Франции и джаза.

Ранее Факты ICTV писали про новую выставку в PinchukArtCentre.

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