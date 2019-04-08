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Аргентинське танго, джаз та мелодії Франції: квінтет Argentum у Києві

Аргентинське танго, джаз та мелодії Франції – у виконанні кращих українських музикантів. Квінтет Argentum – команда з п’ятьох артистів, вони зібралися рік тому, щоб виконувати безсмертну музику Астора Пяццолли, батька нового танго.

Квінтет готує дебютний альбом та 23 квітня – перший великий концерт.

Нині квінтет уже активно працює над записом першого альбому. Дебютна платівка буде особливою – адже грають українці в компанії знаних за кордоном артистів.

Українські музиканти зізнаються, жанр танго для них став справжнім викликом. Незважаючи на багаторічний досвід на сцені, встигли багато навчитись одне в одного.

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Уже 23 квітня у театрі на Подолі квінтет у супроводі латвійських артистів представлять свою дебютну платівку. Глядачам обіцяють неймовірний вир емоцій: мікс аргентинського танго, мелодій Франції та джазу.

Раніше Факти ICTV писали про нову виставку в PinchukArtCentre.

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