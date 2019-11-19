Ассистент-робот и виртуальная реальность. Как на Кипре поощряют к обучению детей

Нет никаких проблем с финансированием частные университеты Никосии на Кипре. Учатся здесь студенты из более 70 стран мира, специальности – от медицины, музыки к современным технологиям. Кипрские педагоги стремились найти свою нишу и заинтересовать молодежь, поэтому выбрали компьютерные игры и программирование смартфонов, специальность востребованна и брака в желающих получить здесь образование нет.

Иностранных студентов привлекают как факультеты с английским языком преподавания, так и теплый климат Кипра.

Но выбирают здесь обучение, конечно, не только из-за солнца 365 дней в году. Но и через уникальные знания. Например, ребят привлекли компьютерные технологии и ультрасовременная программа – создание игр виртуальной реальности.

Кипрские университеты стремятся отличаться и иметь свою особенность. Компьютерные игры и программирования смартфонов – это то, что часто ищут современные абитуриенты. Годовой оборот от этой индустрии на Западе – десятки миллиардов долларов. Поэтому работа в ней желательна для студентов. Для этого университеты пережили настоящую компьютерную революцию.

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Обитель медиков и будущих хирургов. Обучение по британским стандартам от университета Сейнт Джордж.

Общежития рядом с кампусами, поэтому студенты не тратят много времени на дорогу. Комнаты в стиле смарт. Но за месяц такие апартаменты обходятся студентам в копеечку.

Медицина, роботы, блокчейн, виртуальная реальность или музыка. Всю палитру образовательных направлений соединил в себе только один университет на Кипре. Это островное государство хорошо понимает, что качественное образование – выгодный бизнес. Если молодежь довольна полученными знаниями, точно посоветует друзьям.

Факты ICTV ранее писали про медицину на Кипре.

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