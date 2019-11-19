Асистент-робот і віртуальна реальність. Як на Кіпрі заохочують до навчання дітей

Не мають жодних проблем з фінансуванням приватні університети Нікосії на Кіпрі. Навчаються тут студенти з понад 70 країн світу, спеціальності – від медицини, музики до сучасних технологій. Кіпрські освітяни прагнули знайти свою нішу і зацікавити молодь , тому обрали комп’ютерні ігри та програмування смартфонів, фах затребуваний і браку в охочих отримати тут освіту немає.

Закордонних студентів приваблюють як факультети з англійською мовою викладання, так і теплий клімат Кіпру.

Але обирають тут навчання, звісно, не лише через сонце 365 днів на рік. А й через унікальні знання. Наприклад, хлопців привабили комп’ютерні технології та ультрасучасна програма – створення ігор віртуальної реальності.

Кіпрські університети прагнуть вирізнятися і мати свою особливість. Комп’ютерні ігри та програмування смартфонів – це те, що часто шукають сучасні абітурієнти. Річний обіг від цієї індустрії на Заході – десятки мільярдів доларів. Тож робота в ній бажана для студентів. Для цього університети пережили справжню комп’ютерну революцію.

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Обитель медиків та майбутніх хірургів. Навчання за британськими стандартами від університету Сейнт Джордж.

Гуртожитки поруч з кампусами, тож студенти не витрачають багато часу на дорогу. Кімнати у стилі смарт. Але за місяць такі апартаменти обходяться студентам у копієчку.

Медицина, роботи, блокчейн, віртуальна реальність чи музика. Усю палітру освітніх напрямків поєднав у собі лише один університет на Кіпрі. Ця острівна держава добре розуміє, що якісна освіта – вигідний бізнес. Якщо молодь задоволена отриманими знаннями, точно порадить друзям.

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