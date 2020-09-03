Audi представила обновленный кроссовер Q2 — цена и характеристики

Немецкий Audi представил обновленную модель своего кроссовера Q2. Производители освежили дизайн и авто получило более спортивный вид.

Агрессивности добавили новые воздухозаборники, заостренные углы граней и низкая радиаторная решетка. Мультимедийный экран в салоне стал еще функциональнее, обновились мелкие элементы интерьера.

Под капотом пока только 1,5-литровый турбодвигатель на 150 лошадей. Позже альтернативу ему составят по два бензиновые и дизельные двигатели на 1,6 и 2 литра. Цена нового Audi Q2 стартует от 25 тыс. евро.

До этого компания Audi показала e-tron Scooter, электрический гибрид скутера и скейта, который используется для передвижения по городу.

В компании предполагают, что новинку будут использовать для того, чтобы добраться до ближайшей стоянки, дома или остановки общественного транспорта.

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