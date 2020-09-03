Audi представила оновлений кросовер Q2 – ціна та характеристики

Німецький Audi представив оновлену модель свого кросовера Q2. Виробники освіжили дизайн і авто отримало більш спортивний вигляд.

Агресивності додали нові повітрозабІрники, загострені кути граней та низька радіаторна решітка. Мультимедійний екран в салоні став ще функціональнішим, оновилися дрібні елементи інтер’єру.

Під капотом поки лише 1,5-літровий турбодвигун на 150 коней. Пізніше альтернативу йому складуть по два бензинові та дизельні двигуни на 1,6 та 2 літри. Ціна нового Audi Q2 стартує від 25 тис. євро.

До цього компанія Audi показала e-tron Scooter, електричний гібрид скутера і скейта, який використовується для пересування по місту.

У компанії припускають, що новинку використовуватимуть для того, щоб дістатися до найближчої стоянки, будинку або зупинки громадського транспорту.

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