Авто на водороде: почему они лучшие и станут ли популярными в Украине

Водород называют топливом будущего, а технологии сейчас активно развиваются, поскольку это самый распространенный химический элемент. К тому же он безопасен, экологичен и экономичен.

Водородные авто ездят тихо, разгоняются быстро и не имеют вредных выбросов. В Украине уже есть несколько таких машин, но ездит пока только одна, потому что заправок нет.

Однако есть компания, которая самостоятельно сделала мобильную АЗС. Она еще должна пройти испытания и сертификацию для массового распространения и использования. Бак наполняется водородом в 3-4 минуты и его хватает на 700 км.

Украина имеет потенциал водородного производства – нужны вода, электроэнергия и оборудование.

– Воду не нужно брать из реки, можно с моря, с очистных сооружений, – объяснил директор Института возобновляемой энергетики Степан Кудря.

В настоящее время разрабатывают два проекта водородных производств для внутреннего рынка и экспорта.

– Одним из оптимальных районов дислокации производства в промышленном масштабе является юг Украины. Если оборудование должно где-то производиться, почему не в Украине – там, где у нас есть для этого все условия, – говорит Александр Репкин, советник министра иностранных дел по водородной экономике.

Нужны инвестиции в технологическое производство, поскольку это важно для энергонезависимости Украины.

– С такими ценами на газ, которые подняли в Европе, на сегодняшний день уже выгоднее получать электролизом зеленый водород и заменять газ, – считает Степан Кудря.

Водородом уже заправляют японские, корейские и китайские машины и поезда. В сентябре из Германии во Францию ​​прибыл первый в мире пассажирский поезд на водороде польского производства.

– Поезд тихий, быстрый и не имеет вредных выбросов – только вода и пар. Максимальная скорость, которую он развивает – 140 км в час, и может проехать 1 тыс. км на одном заряде. В поезде можно разместить 300 пассажиров, – рассказал Артур Фричковский, директор по продажам и развитию бизнеса Alstom в Польше, Украине и странах Балтии.

Заказали такие поезда уже несколько европейских стран. В планах США и Канады развивать грузовой транспорт на водороде, имеющий все шансы стать экологическим ресурсом будущего.

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