Авто на водні: чому вони найкращі та чи стануть популярними в Україні

Водень називають паливом майбутнього, а технології нині активно розвиваються, адже це найпоширеніший хімічний елемент. До того ж він безпечний, екологічний і економічний.

Водневі авто їздять тихо, розганяються швидко і не мають шкідливих викидів. В Україні вже є кілька таких машин, але їздить поки лише одна, бо заправок немає.

Проте є компанія, яка самотужки зробила мобільну АЗС. Вона ще має пройти випробування і сертифікацію для масового поширення і використання. Бак наповнюється воднем за 3-4 хвилини і його вистачає на 700 км.

Україна має потенціал водневого виробництва – потрібні вода, електроенергія і обладнання.

– Воду не треба брати із річки, можна із моря, із очисних споруд, – пояснив директор Інституту відновлювальної енергетики Степан Кудря.

Нині розробляють два проекти водневих виробництв для внутрішнього ринку і на експорт.

– Одним із оптимальних районів щодо дислокації виробництва у промисловому масштабі є південь України. Якщо обладнання має десь вироблятись, чому не в Україні – там, де у нас є для цього всі умови, – каже Олександр Рєпкін, радник міністра закордонних справ з водневої економіки.

Потрібні інвестиції в технологічне виробництво, оскільки це важливо для енергонезалежності України.

– Із такими цінами на газ, які підняли в Європі, на сьогодні уже вигідніше отримувати електролізом зелений водень і замінювати газ, – вважає Степан Кудря.

Воднем уже заправляють японські, корейскі та китайські машини і потяги. У вересні з Німеччини до Франції прибув перший у світі пасажирський поїзд на водні польського виробництва.

– Потяг тихий, швидкий і не має шкідливих викидів – лише вода і пара. Максимальна швидкість, яку він розвиває – 140 км на годину, і може проїхати 1 тис. км на одному заряді. У потязі можна розмістити 300 пасажирів, – розповів Артур Фричковський, директор з продажу та розвитку бізнесу Alstom у Польщі, Україні та країнах Балтії.

Замовили такі потяги вже кілька європейських країн. У планах США й Канади розвивати вантажний транспорт на водні, який має всі шанси стати екологічним ресурсом майбутнього.

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