Бабий Яр планируют сделать информационным пространством, что рассказывает о трагедии

Украина чтит 80-годовщину трагедии в Бабьем Яру. По этому случаю собрался Наблюдательный совет Мемориального центра — Бабий Яр.

Участники совета рассказали о том, что построили в урочище за последние пять лет, и о том, что хотят добавить в будущем.

Так, Мемориальный центр пополнил архивы редкими книгами на тему Холокоста, нашел и опубликовал 159 имен нацистов, которые убивали евреев в Яру.

Для этого создали специальную научную рабочую группу. Всего на проект потратят около $10 млн.

Строительство мемориала финансово зависит только от частных вкладов, однако изначально государство способствует инициативе и дальнейшему развитию.

По словам председателя Наблюдательного совета центра Натана Щаранского, цель всех, кто поддерживает музей — создать информационное пространство, что рассказывает о трагедии и никого не оставит равнодушным.

— Это место должно стать главным центром по изучению Холокоста, образования молодого поколения и крупнейшим музеем, — добавил Щаранский.

Восстановление всего Мемориального комплекса продлится еще примерно пять лет, однако каждый год будут добавлять новые объекты памяти погибших и новые исторические достопримечательности.

По словам организаторов, проект Мемориала будет способствовать превращению Украины в лидера в Европе, который анализирует прошлое и смело об этом будет говорить.

Между тем проект призван избавиться от эффекта табу на тему убийства евреев.

— Мы должны рассказать правду. Это будет важный стейтмент. Украина мощно заявит — мы современная здоровая нация. Мы будем одной из самых успешных европейских наций. Это очень важно для успешного будущего Украины, — рассказал бизнесмен, филантроп, член Наблюдательного совета центра Виктор Пинчук.

6 октября в Киеве проходят траурные мероприятия в связи с годовщиной трагедии Бабьего Яра. На месте массового расстрела евреев 1941 года проходит официальная церемония с участием мировых лидеров, деятелей еврейских организаций и выживших во время Холокоста.

Специально к годовщине трагедии в Киев прибыли президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Израиля Ицхак Герцог.

Также сегодня открыли новый мемориальный объект в Бабьем Яру — Кристальную стену плача всемирно известной художницы из Сербии Марины Абрамович. Объект воспроизводит историю расстрелов 1941 года в Бабьем Яру.

Ранее, 5 октября, в столице состоялся Марш памяти людей, которых расстреляли в Бабьем Яру. Около 800 человек собрались возле кинотеатра Киевская Русь и направились в сторону урочища.

Напомним, что 29-30 сентября 80 лет назад в Бабьем Яру состоялись массовые расстрелы за годы Второй мировой войны. Нацисты за два дня убили около 34 тыс. евреев, проживавших в Киеве.

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