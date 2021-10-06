Бабин Яр планують зробити інформаційним простором, що розповідає про трагедію

Україна вшановує 80-роковини трагедії у Бабиному Яру. Із цієї нагоди зібралася Наглядова рада Меморіального центру – Бабин Яр.

Учасники ради розповіли про те, що відбудували в урочищі за останні п’ять років, та про те, що хочуть додати в майбутньому.

Так, Меморіальний центр поповнив архіви рідкісними книгами на тему Голокосту, віднайшов та опублікував 159 імен нацистів, які вбивали євреїв у Яру.

Для цього створили спеціальну наукову робочу групу. Загалом на проект витратять приблизно $10 млн.

Будівництво меморіалу фінансово залежить лише від приватних внесків, однак від самого початку держава сприяє ініціативі і подальшому розвитку.

За словами голови Наглядової ради центру Натана Щаранського, мета усіх, хто підтримує музей – створити інформаційний простір, що розповідає про трагедію та нікого не залишить байдужим.

– Це місце повинно стати головним центром з вивчення Голокосту, освіти молодого покоління та наймасштабнішим музеєм, – додав Щаранський.

Відбудова усього Меморіального комплексу триватиме ще приблизно п’ять років, однак щороку додаватимуть нові об’єкти вшанування загиблих та нові історичні пам’ятки.

За словами організаторів, проект Меморіалу сприятиме перетворенню України на лідера в Європі, який аналізує минуле і сміливо про це говорить.

Між тим проект покликаний позбутися ефекту табу на тему вбивства євреїв.

– Ми повинні розповісти правду. Це буде важливий стейтмент. Україна потужно заявить – ми сучасна здорова нація. Ми будемо однією з найуспішніших європейських націй. Це дуже важливо для успішного майбутнього України, – розповів бізнесмен, філантроп, член Наглядової ради центру Віктор Пінчук.

6 жовтня у Києві проходять жалобні заходи у зв’язку з роковинами трагедії Бабиного Яру. На місці наймасовішого розстрілу євреїв 1941 року проходить офіційна церемонія за участю світових лідерів, діячів єврейських організацій і тих, хто вижив під час Голокосту.

Спеціально до роковин трагедії до Києва прибули президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Ізраїлю Іцхак Герцог.

Також сьогодні відкрили новий меморіальний об’єкт у Бабиному Яру – Кристалічну стіну плачу всесвітньо відомої художниці з Сербії Марини Абрамович. Об’єкт відтворює історію розстрілів 1941 року в Бабиному Яру.

Раніше, 5 жовтня, у столиці відбувся Марш пам’яті людей, яких розстріляли у Бабиному Яру. Близько 800 осіб зібралися біля кінотеатру Київська Русь та попрямували у бік урочища.

Нагадаємо, що 29-30 вересня 80 років тому в Бабиному Яру відбулися наймасовіші розстріли за роки Другої світової війни. Нацисти за два дні вбили близько 34 тис. євреїв, які проживали у Києві.

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