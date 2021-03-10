Багато коментарів і мало постів: як розпізнати бота в соцмережах

Українці проводять у соцмережах в середньому 139 хвилин на день, що втричі більше, ніж ми витрачаємо на щоденну ходьбу.

Якщо спершу соцмережі задумувалися як спосіб сконтактувати людей, то зараз вони мають величезний вплив на нашу думку і навіть поведінку.

Інколи цей вплив створюють не політики чи громадські діячі, а боти – фейкові аккаунти, які працюють в чиїхось інтересах.

Чимало людей навіть не здогадується про їхнє існування – і годинами сперечається з фейковими аккаунтами. Під одним постом таких може бути десятки, якщо не сотні.

– Боти – це переважно штучно створені акаунти, які роблять рутинну роботу – лайкають, репостять, розповсюджують один і той самий коментар. А ще є тролі – більш прокачені боти, які підтримують дискусію, розпалюють її, щоб вливати на думку людей, – розповів експерт Школи цифрової безпеки Павло Бєлоусов.

Нещодавно СБУ викрила ботоферму в Києві, яка налічувала 18 тисяч профілів. Вони поширювали дезінформацію під час місцевих виборів. А працювали на замовлення Росії та деяких українських партій. Ботоферм в Україні немало.

З допомогою коментарів та лайків боти впливають на думку людей. Чим більше коментарів одного характеру, тим вірогідніше, що ви з ними погодитеся.

– Люди, які не впевнені в собі, легше схиляються до загальноприйнятої думки. Тобто як думають інші, так буду думати і я. Коли людина впевнена в собі, коли в неї є раціональне критичне мислення, вона теж піддається цьому впливу, але трошечки менше, – зазначила кандидат психологічних наук Ірина Губеладзе.

Боти майже завжди коментують сторінки політиків, медіа чи впливових людей. Вони активізуються в період виборів чи коли треба ухвалити важливе рішення, як от вакцинуватися чи ні.

Що може свідчити про фейковий акаунт:

невеликий коментар, який зібрав багато лайків;

аватарка до людини не має відношення;

у профілі немає ніякої особистої інформації;

активна людина окрім коментарів активно веде свою сторінку і використовує справжні фотографії.

Зазвичай, у тролів на сторінці обмаль інформації, останній пост – давній. Але бот робить сотні коментарів на день, що не звично для реальної людини. Щойно ви помітили підозрілий аккаунт, експерт радить скаржитися на нього.

Facebook щодня видаляє по мільйону ботів, але постійно з’являються нові. Тож основна зброя проти них – це знання та критичне мислення.