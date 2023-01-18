Бахмут стоит: о ситуации на восточном фронте прямо с линии обороны

Российская армия продолжает вести огонь по прифронтовым и тыловым городам Донецкой области. А в окрестностях Бахмута и Соледара продолжаются тяжелые бои. В огне фактически вся линия фронта не только в Донецкой области, но и в Луганской. Ожесточенные бои продолжаются у Северска и Кременной. Но, в основном, свои артиллерийские стволы россияне направляют на жилые кварталы.

Руины – это все, что осталось от двадцатитысячной Марьинки. Город фактически находится на границе с Донецком. Одиннадцать месяцев его пытаются захватить россияне, но полностью оккупировать не удается. Марьинку они фактически сравняли с землей. То же самое происходит по всей линии фронта. От Угледара и до админграницы Харьковщины.

В то же время наши армейцы продолжают прореживать ряды оккупантов. Под Соледаром украинские военные ликвидировали их несколько десятков. Но враг своих не жалеет и бросает на штурм все новые силы. Самые ожесточенные бои продолжаются под Соледаром и Бахмутом. Чтобы удержать линию обороны, наши защитники прилагают титанические усилия:

– Сейчас на Донетчине Бахмут, Соледар – это очень тяжелые направления, на которых гибнет очень много товарищей, друзей, братьев, сыновей, – говорит боец бригады быстрого реагирования НГУ Барни.

Титаническими усилиями наши воины продолжают держать оборону Бахмута. Сам город враг ежедневно превращает в пепелище. Там уже не осталось целых построек. Под огнем жилые дома, предприятия и даже церкви. Город почти опустел. Только на некоторых улицах здесь можно увидеть местных. Но и те долго на улице не задерживаются. Уже через несколько километров отсюда продолжаются кровопролитные бои.

За последние полгода россияне активно пытаются зайти в город. Но, несмотря на свою численность, прорвать оборону Бахмута врагу не удается:

– Россияне сейчас работают грамотно. Не нужно недооценивать своего противника. Да, есть мобилизованные сейчас у них. Но они пытаются кучей валить. Чем больше их, тем меньше нам прицеливаться – говорит Барни.

Правда, он признает, враг мощный, но воюет по старым методикам. За плечами бойца – АТО и ООС. Во время масштабного вторжения вместе с побратимами давал порки врагу под Рубежным и Северодонецком.

Под Бахмутом россияне повторяют тактику Второй мировой. Город демонстрирует, что оккупанты могут уничтожить дома, торговые центры и даже целые города, но Украину сломать и стереть им точно не удастся. Этого же мнения придерживаются и сами бойцы бригады быстрого реагирования. Говорят, пока они здесь, врагу точно придется заказывать билеты на концерт Кобзона — оптом.

– Это моя страна, это мой дом, здесь живет моя семья, я здесь родился и вырос. Поэтому я должен это делать. У нас другого выбора нет, как защищать, держаться. Все будет хорошо, – заключает боец бригады быстрого реагирования НГУ Май.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.