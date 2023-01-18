Бахмут стоїть: про ситуацію на східному фронті прямо з лінії оборони

Російська армія продовжує вести вогонь по прифронтових і тилових містах Донецької області. А в околицях Бахмуту та Соледару і далі тривають важкі бої. У вогні фактично вся лінія фронту не лише на Донеччині, але й на Луганщині. Запеклі бої тривають біля Сіверська і Кремінної. Та в основному свої артилерійські стволи росіяни направляють на житлові квартали.

Руїни – це все, що лишилося від двадцятитисячної Мар’їнки. Місто фактично на межі з Донецьком. Одинадцять місяців його намагаються захопити росіяни, але повністю окупувати не вдається. Тож Мар’їнку вони фактично зрівняли з землею. Те ж саме нині відбувається по всій лінії фронту. Від Вугледару і до адмінмежі Харківщини.

Водночас наші армійці продовжують проріджувати лави окупантів. Під Соледаром українські військові ліквідували їх кілька десятків. Але ворог своїх не шкодує і кидає на штурм все нові та нові сили. Найзапекліші бої нині тривають під Соледаром та Бахмутом. Щоб утримати лінію оборони, наші захисники докладають титанічних зусиль:

– Зараз на Донеччині Бахмут, Соледар – це дуже важкі напрямки, на яких гине дуже багато товаришів, друзів, братів, синів – каже боєць бригади швидкого реагування НГУ Барні.

Титанічними зусиллями наші воїни продовжують тримати оборону Бахмуту. Саме місто ворог щодня перетворює на попелище. Там уже не лишилося цілих будівель. Під вогнем житлові будинки, підприємства і навіть церкви. Місто майже спорожніле. Лише на деяких вулицях тут можна побачити місцевих. Але й ті довго на дворі не затримуються. Уже за кілька кілометрів звідси тривають кровопролитні бої.

Останні пів року росіяни активно намагаються зайти у місто. Але попри свою чисельність, прорвати оборону Бахмуту ворогу не вдається:

– Росіяни зараз працюють грамотно. Не треба недооцінювати свого противника. Так, є мобілізовані зараз у них. Але вони намагаються кучею валити. Чим більше їх, тим менше нам прицілюватися – каже Барні.

Щоправда, він визнає, ворог потужний, але воює за старими методичками. За плечима бійця – АТО та ООС. Під час масштабного вторгнення разом з побратимами давав прочуханки ворогу під Рубіжним і Сєверодонецьком.

Під Бахмутом росіяни повторюють тактику Другої світової. Місто демонструє, що окупанти можуть знищити будинки, торговельні центри і навіть цілі міста, але Україну зламати та стерти їм точно не вдасться. Цієї ж думки дотримуються і самі бійці бригади швидкого реагування. Кажуть, доки вони тут, ворогу точно доведеться замовляти квитки на концерт Кобзона – гуртом:

– Це моя країна, це мій дім, тут живе моя родина, я тут народився і виріс. Тому я маю це робити. У нас іншого вибору немає, як боронити, триматися. Все буде добре – підсумовує боєць бригади швидкого реагування НГУ Май.

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