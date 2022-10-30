Бахмутское направление покрыто телами россиян: Череватый об “успехах” РФ на Востоке

Россияне рассказывают о якобы больших “успехах” в районе Бахмута, но они разве что в больших потерях их военных и боевой техники.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в разговоре с ведущей Вікна-новини Яной Брензей.

– На самом деле их “успехи” – в потере живой силы и техники. Там идут очень жестокие бои. Бахмутское направление покрыто телами погибших россиян, они их не убирают. Возле Соледара за два дня подбили три танка, — сообщил он.

По его словам, также продолжаются очень интенсивные бои на Авдеевском направлении.

– Там был где-то 41 штурм за сутки, ликвидировано 249 россиян, а еще подбиты танки и БМП. То есть эти два направления очень интенсивные по боевым действиям, — добавил он.

В районе Угледара враг также пытается наступать, однако ВСУ удерживают свои позиции и не дают россиянам продвинуться.

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки РФ потеряла в войне против Украины 950 военных. Больше всего – на Донецком и Лиманском направлениях.

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